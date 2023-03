„Benko hat Galeria komplett gegen die Wand gefahren“, schreibt Maschmeyer auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn über den in Deutschland schwer unter Beschuss geratenen Tiroler. 680 Millionen Euro an Staatshilfe habe Benko vom Steuerzahler einkassiert. „Trotzdem werden jetzt über 50 Filialen plattgemacht - auf dem Rücken der Mitarbeiter. Genau das, was die Staatshilfe verhindern sollte!“