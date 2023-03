Benko: Katerstimmung statt Jacht-Party in Cannes

„Eiskaltes Kalkül“ eines „Ösigarchen“?

Für Benko wird die See jedenfalls zunehmend stürmischer: Der „Focus“ berichtete über den Kaufhaus-Jongleur zuletzt im Zusammenhang mit dem GKK-Debakel von einem „eiskalten Kalkül“. In dem Artikel wird er als „Ösigarch“ tituliert: „Benko hat die Grundstücke eingesteckt, aber die Betreiber in die Insolvenz gehen lassen.“