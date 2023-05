Kritik an „Deal“ mit Putzfirma des Landes

Kritik von ÖVP und FPÖ

Die ÖVP hingegen sah sich in einer Reaktion in ihrer Kritik bestätigt: „Somit ist von einer offiziellen Stelle bestätigt worden, dass die SPÖ-Alleinregierung Landesvermögen verscherbelt hat und das offensichtlich im eigenen Dunstkreis“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, der von einer „Sauerei“ sprach. Auch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig forderte: „Für diesen Skandal wird in der Doskozil-SPÖ jemand geradestehen müssen.“ Der Rechnungshof-Bericht würde die „unglaubliche Vernichtung von Volksvermögen“ belegen.