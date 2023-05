WAC gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Auf Lustenau fehlen dem WAC drei Punkte. Mit einem Heimsieg würden die „Wölfe“ aufgrund der direkten Duelle vorbeiziehen. Bei Schmids Amtsantritt in Wolfsberg gab es zwar ein 0:1, in der Qualifikationsgruppe ging das erste Duell aber mit 3:1 an den WAC. 3:1 hatten die Kärntner schon im Herbst im „Ländle“ gesiegt. Das Play-off für den letzten Europacup-Startplatz, in das neben dem Ersten auch der Zweite der Quali-Gruppe eingreifen darf, ist für Schmid noch kein Thema. „Wenn wir das Wochenende überstehen, wie wir uns das vorstellen, können wir andere Ziele in Angriff nehmen“, sagte er aber. Verzichten muss der WAC auf den gesperrten Matthäus Taferner.