Drohende Schulschließung: Dorf hält zusammen!

Am Standort in Klein St. Veit hat es bisher laut Bürgermeister Lakounigg nie Probleme gegeben: „Wir haben erst kürzlich eine Photovoltaikanlage am Dach der Schule errichten lassen. Wir stehen vereint hinter dem Erhalt des Standortes. Der Vorschlag der Bildungsdirektion geht dahin, dass von sechs Volksschulen derzeit nur vier Schulen bleiben sollen. Etwa in Haimburg konnte die Schließung verhindert werden, da fürs kommende Schuljahr 30 Anmeldungen bestehen.