Landtagssitzung ganz im Zeichen der Krisen

Gewohnt hitzig startete die erste reguläre Landtagssitzung am Donnerstag. Keine geringeren Themen als die Teuerung und der Klimawandel beschäftigten die Abgeordneten in der Aktuellen Stunde. Ungewöhnlichen Beifall für die von der SPÖ beantragte Debatte gab es von den Freiheitlichen. „Es ist zu begrüßen, dass diese Themen behandelt werden“, lobt FPÖ-Chef Erwin Angerer, der aber im gleichen Atemzug ein Versagen der Landesregierung ortete. Als Schlag in die Magengruppe für knapp 100.000 Armutsgefährdete in Kärnten werteten die meisten Abgeordneten die Aussage von ÖVP-Klubobmann Markus Malle: „In Österreich und Kärnten wird auf hohem Niveau gejammert.“ Die Opposition tobte. Schützenhilfe kam von der SPÖ. Der rote Klubchef Herwig Seiser lobte die bisherige Vorgangsweise zur Bekämpfung der Teuerung der rot-schwarzen Landesregierung – und der Klub stellte mit dem Dringlichkeitsantrag zur Verlängerung des Kärnten-Bonus die Weichen für eine weitere Maßnahme gegen die Teuerungswelle.