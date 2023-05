Toscana-Halbinsel kostet 12.000 Euro im Jahr

Zu genauen Vertragsdetails kann sich ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf nicht äußern: „Das ist eine Sache des Landes und der Errichter. Wir hätten dennoch gerne, dass ein Notar Einblick bekommt. Für uns ist auf jeden Fall klar, dass der gesamte Park so bleiben muss, wie er ist.“ Im letzten Gemeinderat hätte die Stadt dazu ein weiteres Zeichen gesetzt und die Rückwidmung eines Teils des Parks von Bau- in Grünland eingeleitet. „Der Beschluss folgt im Sommer“, so der Stadtchef.