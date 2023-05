US-Abgeordneter Santos wegen Betrugs festgenommen

Der Politiker war bei den Zwischenwahlen im November erstmals in das Repräsentantenhaus in Washington gewählt worden. In der Folge kamen regelmäßig neue Enthüllungen über ihn ans Licht. Darunter waren etwa seine Hochschulbildung, der Berufsweg, seine Familie und Religion. So dichtete Santos sich einen Abschluss von einer Elite-Universität an und behauptete fälschlicherweise, für die Investmentbank Goldman Sachs und den Bankenkonzern Citigroup gearbeitet zu haben. Er behauptete auch, seine Mutter habe die Terroranschläge vom 11. September 2001 im World Trade Center überlebt, und bezeichnete sich ebenfalls als jüdisch.