US-Abgeordneter fälschte und schönte Lebenslauf

Die Fälschungen von Santos seien geradezu atemberaubend, zeigt sich auch die Staatsanwältin des Kreises Nassau in New York, Anne Donnelly, verwundert. Die „Lügen und Ungereimtheiten“, die mit Santos in Verbindung gebracht werden, seien „schlichtweg atemberaubend“, hieß es in einer von ihr verfassten Erklärung, die am Mittwoch von mehreren großen US-Medien veröffentlicht wurde.