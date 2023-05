Mutter wollte Sohn (4) Pulsadern aufschneiden

Legte blutendes Kind in die Duschtasse

Dann schnitt sie sich selbst in einen Unterarm. Sie trug das stark blutende Kind ins Bad und legte es in die Duschtasse. „Mir ist kalt“, soll der Bub gesagt haben. Also holte sie seine Decke und deckte ihn zu. Anschließend ging sie zur Nachbarin und wollte ihre Mutter anrufen. Die Frau verständigte dann die Rettung, lief in die Nebenwohnung und leistete bei dem stark blutenden Kind Erste Hilfe. Durch eine vierstündige Operation konnte der kleine Bub gerettet werden.