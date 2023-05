Längere Vorlaufzeit und Klagenfurt als Destination

„Flugzeuge starten immer gegen den Wind“, heißt es in der neuesten Aussendung von LILIHILL zur geplanten eigenen Fluglinie LILIAIR. Mit dem Hinweis auf die derzeitige Situation rund um den Flughafen Klagenfurt soll aber mehr Vorlaufzeit in den Start investiert werden. Wo sich dann schlussendlich die Home Base befinden wird, soll in einem Evaluierungsprozess getroffen werden - LILIHILL spricht von mehreren Optionen im Alpen-Adria-Raum.