Wegen Inflation droht Schicksal der „Südländer“

Standort Österreich in Gefahr?

Lag die Teuerung hierzulande in der ersten Phase des Anstiegs noch unter dem Durchschnitt der Euro-Länder, ist sie in den vergangenen vier Monaten um 2,5 Prozentpunkte über ebendiesen geschnellt. Ging es in der ersten Phase der Teuerung „vor allem um eine sozialpolitische Herausforderung“, um die Effekte etwas abzumildern, komme nun eine „stabilitätspolitische Herausforderung dazu“, so der Wirtschaftsforscher.