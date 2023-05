Palast zeigt Charles‘ offizielle Krönungsporträts

„Unterstützung das allerschönste Krönungsgeschenk“

Charles und Camilla bedankten sich zum Ende des langen Krönungswochenendes außerdem bei allen Helfern und Feiernden. „Zu wissen, dass wir Ihre Unterstützung im Rücken haben und Ihr Wohlwollen auf so viele verschiedene Arten zu spüren, war das allerschönste Krönungsgeschenk“, schrieb Charles in einer am Montagabend veröffentlichten Botschaft. Die Protestaktionen, bei der über 50 Gegner der Monarchie verhaftet wurden, adressierte Charles freilich nicht.