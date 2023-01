Flughafen Klagenfurt: Heuer 250.000 Passagiere?

LILIAIR startet ebenfalls 2023 in Klagenfurt

Ab April 2023 wird die Fluglinie LILIAIR eine weitere positive Entwicklung am Airport Klagenfurt beitragen. Ab diesem Zeitpunkt verbindet der neue Home Carrier Klagenfurt täglich in attraktiven Tagesrandverbindungen mit dem Drehkreuz Frankfurt, sowie dreimal wöchentlich mit Hamburg und München. Anschlüsse an den Interkontinental- und Europaverkehr bieten Frankfurt und München optimale Anschlüsse, wovon Geschäftsreisende, sowohl auch Kärntner Touristen profitieren werden.