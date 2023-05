„Dieses Mal wollte ich eigentlich nicht weinen“

Weltweit nahmen 206.728 Läuferinnen und Läufer aus fast 200 Ländern am Sonntag an dem zeitgleich via App stattfindenden Lauf teil. Eine neue Bestmarke. Allein in Österreich traten auf 41 Strecken mehr als 52.000 Menschen an, 13.500 von ihnen beim „Flagship Run Wien“.