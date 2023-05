FPÖ im Aufwind: Kommt ein Kanzler Kickl?

Blau derzeit auf Platz eins

Und tatsächlich schwimmt die FPÖ seit Monaten auf Erfolgskurs. Laut aktuellen Umfragen stehen Kickl & Co. mit 29 Prozent satt auf Platz 1. Und auch in den Bundesländern läuft’s: in Niederösterreich ist die schwarz-blaue Regierung bereits in Amt und Würden, in Salzburg könnten sie nach dem Sensationserfolg auch eine Koalition bilden - trotz der Ankündigung des Landeshauptmannes, eigentlich nicht mit der FPÖ koalieren zu wollen …