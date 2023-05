„Habe gar nicht gewusst, was alles in mir steckt“

Über fünf Millionen Euro für die Rückenmarksforschung

Der frühere Adler betont aber auch: „Viele querschnittgelähmte Menschen würden sogar auf die Gehfunktion verzichten, wenn dafür wieder der Stoffwechsel normal funktionieren würde, wenn alles, was in Bad und Klo passiert, normal funktionieren würde. Bei mir hat sich in diesen Bereichen leider wenig getan. Aber die Forschung ist auch hier weiter dran. Ich weiß nicht, wohin die Reise gehen wird. Aber ich sehe positiv in die Zukunft und finde es großartig, wie die Wings for Life-Stiftung die besten Wissenschaftler bei ihrer Forschung unterstützt.“ Anita Gerhardter, CEO der Stiftung Wings for Life, und Wolfgang Ilek, Leiter Fundraising im Team der Wings for Life Stiftung, präsentierten in Wien stolz einen Scheck. Der zehnte Wings for Life World Run brachte 5.802.595 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung ein.