Fast jeder Vierte will seinen Job wechseln

„Nirgendwo sind die Beschäftigten so unzufrieden wie in den Gasthäusern und Hotels (...). Schlechte Arbeitsbedingungen und hohe Belastungen vertreiben die Menschen (...)“, sagten Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) in einer Aussendung. Die Bereitschaft zum Wechseln sei vor allem im ersten Pandemiejahr gestiegen. Als Gründe nennt AK-OÖ-Präsident Andreas Stangl eine fehlende Zufriedenheit mit dem Einkommen und der Arbeitszeit.