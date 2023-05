Experte: „Krieg nun in noch gefährlicherer Phase“

„Die Wucht des Einschlags erinnerte an einen Donner“, beschrieben Bewohner der Serafimowitsch-Straße die nächtliche Drohnenattacke. Und im Haus an der Uferstraße Ansässige sprachen von Blitzen am Himmel und Menschen mit Taschenlampen, die nach dem Krach an der Kreml-Mauer hantierten. Die Beleuchtung des Kremls und der Kreml-Uferstraße ist nach Angaben von Augenzeugen nach wie vor ausgeschaltet.