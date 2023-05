Überraschungsteams starten erfolgreich in 2. Runde

Die zwei Überraschungsteams der ersten Play-off-Runde in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL sind auch erfolgreich in die zweite Runde gestartet. Die Florida Panthers gewannen am Dienstag das erste Spiel der „best of seven“-Serie bei den Toronto Maple Leafs mit 4:2. Die Seattle Kraken setzten sich bei den Dallas Stars mit 5:4 nach Verlängerung durch.