US-Kickerin mahnt FIFA: „Verkleinert meine Brüste“

Augenbrauen passen

Mit ihrem Aussehen scheint sich die 32-Jährige allerdings noch nicht so richtig anfreunden zu wollen. „Macht meinen Busen ein wenig kleiner und zieht mir ein anderes Trikot an. Die Augenbrauen werde ich an dieser Stelle behalten“, fordert die Stürmerin. So schlimm kann es allerdings gar nicht sein, mittlerweile ziert die FIFA-Sydney sogar das Profilbild der echten Sydney.