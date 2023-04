Kenia: Knapp 100 Tote durch obskuren Sektenkult

Kenias Staatschef William Ruto bezeichnete Nthenge, der sich am 15. April der Polizei stellte, am Montag als „Terroristen“. Die Behörden stehen in der Kritik, sie hätten den radikalen Prediger viel zu lange gewähren lassen. Innenminister Kithure Kindiki hatte „strengere Regelungen für alle Kirchen, Moscheen, Tempel oder Synagogen“ angekündigt.