April: So nass und trüb wie schon lange nicht mehr

Nass und trüb durch den April

Vor allem in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland brachte der starke Regen im Ostermonat neue Rekorde. Ein Großteil der monatlichen Summe an Schauer im Süden und Südosten kamen zwischen dem 12. und 14. April zustande. In diesen Teilen des Landes summierte sich rund 150 bis 250 Prozent mehr Niederschlag als normal im April. In Summe kamen pro Quadratmeter bis zu 80 Liter in Österreich zusammen. Immerhin verschafften die starken Regenfälle dieser drei Tage der ohnehin zu trockenen Osthälfte Österreichs, Abhilfe.