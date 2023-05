Bub (3) in Wien sucht Essen - fährt mit U-Bahn los

Am Sonntagabend alarmierten Mitarbeiter der Wiener Linien die Polizei in Wien-Spittelau, nachdem ein Fahrgast einen dreijährigen Buben alleine in der U6 Richtung Floridsdorf entdeckt hatte. Das Kuriose: Das Kleinkind war auf dem Weg in ein Fast-Food-Restaurant, weil es Hunger hatte.