Calais: Bootsmigrant stach auf Polizist ein

Ein französischer Polizist ist beim Versuch, die Überfahrt von Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu stoppen, durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Als der Beamte an einem Strand bei Calais am Samstag das Schlauchboot einer Gruppe von 60 Migranten kaputtstechen wollte, habe er einen Messerstich in die Hand erhalten, berichtete die Zeitung „Le Monde“.