Team-Aus! Radprofi erschießt Katze von Politiker

Im Sommer 2022 hat er die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino erschossen, nun ist der italienische Radprofi Antonio Tiberi von seinem Rennstall Trek-Segafredo entlassen worden. Die Handlungen des Fahrers während seiner Suspendierung hätten nicht den Kriterien der Mannschaft für eine Rückkehr in den Wettkampf entsprochen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Man habe sich einvernehmlich auf eine Trennung mit sofortiger Wirkung geeinigt.