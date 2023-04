Verfolgungsjagd über Baustellengelände

Ein offenes Garagentor machten sich am Donnerstagmittag zwei rumänische Staatsbürger (16 und 19) zunutze, um in ein Wohnhaus in Dornbirn einzusteigen. Als sie von der Hauseigentümerin überrascht wurden, ergriffen sie die Flucht. Die sofort alarmierte Polizei startete eine Fahndung, bei der einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts zwei Männer auffielen, die sich offenbar vor den Beamten verstecken wollten.