LIVE ab 20.30 Uhr: Dortmund muss bei Bochum ran

„Wenn ich nur an den Meistertitel denke, bekomme ich Gänsehaut“, sagte der 18-Jährige dem TV-Sender „Sky“. In Dortmund drehe sich alles nur noch um den potenziellen Titelgewinn, so Moukoko: „Ich höre jeden Tag überall nur noch: ‘Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia!‘“. Gleichzeitig mahnte der Stürmer, die Mannschaft solle sich jetzt „voll fokussieren. Wir wollen jetzt alle ganz eng zusammenrücken und das gemeinsam durchziehen. Dann können wir am Ende zusammen Deutscher Meister werden.“ In Bochum wird der BVB auf die Verteidiger Nico Schlotterbeck und Soumi Coulibaly verzichten müssen, wie Trainer Edin Terzić berichtete.