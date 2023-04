In Österreich bleibt es warm und regnerisch

Sonnenstunden nur Phasenweise möglich

Am Ende der Woche sorgt ein schwacher Störungseinfluss vor allem im Osten erneut für kurze, unergiebige Regenschauer. Im Westen soll es zunächst trocken bleiben. Auch am Sonntag zeigt sich die Sonne nur phasenweise - häufiger am Nachmittag. Anfangs bläst am Alpenostrand lebhafter Nordwind. In der Früh werden bis zu zehn Grad erwartet, tagsüber kann es dann von Nordost nach Südwest wieder bis zu 21 Grad geben.