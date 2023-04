Denver und Phoenix fixieren Aufstieg

Denvers Nikola Jokic entschied die Partie in der Schlussminute, der serbische Center schrieb am Ende 28 Punkte, 17 Rebounds und 12 Assists an. Jokic ist einer von drei Kandidaten in der Auszeichnung als MVP (wertvollster Spieler) der Liga. Phoenix wurde einmal mehr von Devin Booker angeführt. 25 seiner 47 Punkte erzielte der Guard im dritten Viertel. Kevin Durant kam auf 31 Punkte für die Suns.