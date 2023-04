Marc Marquez: Comeback verschoben

„Zufriedenstellend“

Ein Start in Jerez wäre schlicht ein „zu großes Risiko“, sagt Marquez nach einer neuerlichen Untersuchung am Dienstagabend. Im Grunde aber würde die Heilung „zufriedenstellend“ verlaufen. Trotzdem: „Es tut mir leid, dass ich den Grand Prix von Spanien auslassen muss.“ Ziel sei es jetzt, in zwei Wochen in Le Mans auf die Rennstrecke zurückzukehren.