Die KPÖ Burgenland liegt hoffnungslos am Boden

Das Büro der KPÖ-Landesleitung befindet sich in bester Eisenstädter Innenstadtlage. Doch allein der Blick auf das Schild neben dem Eingangstor macht stutzig: Warum kletzelt niemand die Pickerl-Reste vom P ab? Also rauf in den ersten Stock, die abgetretenen Holzstufen knarren. Sofort wird klar, dass das Büro nicht besetzt ist, und zwar schon länger nicht. Vor der Tür stapeln sich Zeitschriften, Zeitungen, Werbung. Auf einem Plakat steht „Her mit der Marie!“, bloß wann?