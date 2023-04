Ukraine will 2023 alle Gebiete zurückerobern

Russland treibt nach britischer Einschätzung die „Russifizierung“ der besetzten Gebiete in der Ukraine voran. So werde die Bevölkerung gezwungen, russische Pässe zu akzeptieren, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. „Bewohner im Gebiet Cherson wurden gewarnt, dass diejenigen, die bis zum 1. Juni 2023 keinen russischen Pass angenommen haben, deportiert würden und ihr Besitz beschlagnahmt“, hieß es.