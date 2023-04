Wagner-Chef will Gefangene „gleich alle töten“

Wagner-Söldner für unsägliches Leid verantwortlich

Dass Russland jedoch in Wahrheit keinen großen Wert auf Menschenrechte legt, ist allgemein bekannt. Am 11. April war im Netz ein Video veröffentlicht worden, in dem russische Kämpfer einem noch lebenden Soldaten der ukrainischen Streitkräfte den Kopf abtrennen.