Mit Handy angepeilt: Polizei nahm Dieb (24) fest

Kurz vor 19 Uhr stahl der 24-Jährige eine Brieftasche aus einem unversperrten PKW in Klagenfurt, ein Mountainbike und ein Handy vom Nachbargrundstück. „Der Besitzer des Handys peilte dieses und konnte so die Einsatzkräfte an eine Wohnadresse im Stadtteil St. Peter lotsen“, schildert die Klagenfurter Polizeibeamte. Dort öffnete der 24-jährige ungarische Staatsbürger die Wohnung. Freiwillig übergab er den Polizisten das zuvor gestohlene Handy.