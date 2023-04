Schmerzgriff „hat mir Handgelenk angebrochen“

In dem kurzen Clip, den die Letzte Generation in sozialen Medien teilte, hält der junge Mann namens Lennart seinen frisch eingegipsten rechten Arm in die Kamera. „Am Mittwoch hat ein Polizist mir beim Räumen einer Blockade mit einem Schmerzgriff das Handgelenk angebrochen“, sagt er (siehe Video oben). Er sei sich aber sicher, dass der Beamte das nicht mit Absicht getan habe.