Der Wörthersee rüstet sich für den Sommer

Zwar mag es das aktuelle, etwas frische Wetter nicht vermuten lassen, aber die heurige Sommersaison kommt mit großen Schritten näher. Ein erster Vorbote ist der beliebte Tramway-Imbiss am Lendkanal, der seit April wieder geöffnet hat. An Sommerabenden genießen dort vor allem Badegäste ein kühles Bier, Hotdogs oder den beliebten Tramway-Burger und plaudern mit Gleichgesinnten über ihren Tag am See. Auch der Europapark vor dem Strandbad wurde durch einen Frühjahrsputz bereits wieder auf Vordermann gebracht.