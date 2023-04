Ein Lebensraum zwischen Wasser und Land

Auwälder zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Sie bieten einer Vielfalt an Pflanzen, Säugetieren, Amphibien, Vögeln, Reptilien und Insekten ein Zuhause. Auen kommen in Österreich vom Tiefland bis in die Alpen vor. In den vergangenen Jahrzehnten sind nach Schätzungen von Naturschutzorganisationen jedoch rund drei Viertel des heimischen Bestandes durch Rodungen, Flussregulierungen und Wasserkraftausbau verschwunden. Von den verbliebenen Auen sind nur rund die Hälfte noch intakt, der Rest bedürfte einer Revitalisierung. Das Vorarlberger Rheintal war über Tausende von Jahren von Sümpfen und Auen durchzogen. Jene entlang des Alten Rheins, im Rheindelta und am Bodensee zählen heute zu den letzten Resten dieser besonderen Naturräume.