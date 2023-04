„Problemkind“ legte Feuer in der Schultoilette

Eine besorgniserregende Alarmierung ging am Donnerstagnachmittag bei der Feuerwehr in Lustenau in Vorarlberg ein: In der Bubentoilette der Mittelschule Kirchdorf war ein Feuer ausgebrochen. Wie sich später herausstellte, hatte ein 13-Jähriger den Handtuchspender angezündet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.