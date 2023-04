Die ewige Not mit der Notdurft in Gunglgrün

Das Kirchlein am Berg – eine Tiroler Filmidylle, die ursprünglich auch für die Wallfahrtskirche Maria Schnee in Gunglgrün bei Imst galt. Die Entwicklung ist allerdings dem Drehbuch entglitten: Einst im Wald gelegen ist sie jetzt quasi Dorfzentrum. Für Hochzeiten, Taufen und sogar als beworbene Sehenswürdigkeit des Starkenberger Panoramaweges gefragter denn je. „Die Frequenz ist enorm“, bestätigt Nachbarin Martina Scholl, für die es längst keine Idylle mehr ist, eher ein Ärgernis. Ihre Gartenmauer ist nämlich zum Klo mutiert – so wie die nahe gelegenen Bäume.