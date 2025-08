„Ukrainische Familien gut in Kufstein aufgehoben“

Die Stadt Kufstein habe vorbildlich reagiert – mit einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe, die sich um Schulbesuch, Freizeitgestaltung, Integration und konkrete Unterstützungsangebote kümmert. „Es wäre mehr als angebracht, dieser engagierten Arbeit auch Anerkennung zu zollen, statt immer nur zu kritisieren. Der Tonfall der Neos grenzt in diesem Zusammenhang an Geringschätzung gegenüber jenen, die tagtäglich an der Integration arbeiten – in der Verwaltung, in den Schulen und in der Zivilgesellschaft“, so die rote Klubobfrau.