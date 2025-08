„Lehrlinge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft“

In Tirol haben sich im vergangenen Jahr erstmals weniger als 3000 Jugendliche für eine Lehre entschieden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Lehrabbrecher und bei vielen fehlt es an grundlegenden Fertigkeiten. Wenn es um die Zukunft des Lehrberufs und den Kampf gegen den Fachkräftemangel geht, sieht Landesrätin Astrid Mair neben der Politik daher auch die Unternehmen in der Verantwortung.