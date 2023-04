Julia Mayer und Andreas Vojta für Rekorde gut

Wie schon gesagt, Julia Mayer macht keinen Hehl aus ihren hohen Zielen. Bei ihrer Premiere will sie den österreichischen Rekord, den Andrea Mayr (2009) und Eva Wutti (2020) gemeinsam halten, brechen und die Bestmarke unter 2:30 treiben. Langfristig hofft sie sogar, eines Tages um die 2:26 laufen zu können. „Ich habe Respekt vor dem Marathon, aber man kann ihn eben im Training nicht simulieren, ich weiß nicht, was am Ende passiert“, sagt Andi Vojta. Kommt er gut durch, ist ihm aber durchaus die Verbesserung des österreichischen Rekordes von Peter Herzog von 2:10:06 vor drei Jahren in London zuzutrauen. Was Mayer und Vojta noch vereint, ist das Ziel einer (verdammt harten) Olympia-Qualifikation im Marathon für Paris 2024.