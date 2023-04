Harsche Kritik nach Sturz: „Ziel eine Frechheit“

Nur ein Sturz wenige Meter vor dem Ziel verhinderte gestern den nächsten Spitzenplatz von Felix Gall bei der Tour of the Alps. Nach der Erstversorgung samt Nähen einer Wunde am Ellbogen übte der Osttiroler harsche Kritik: „Ich bin extrem frustriert und angefressen. Ich bin um den Sieg mitgefahren, aber dann schafft man es nicht, in der letzten Kurve die Straße zu säubern.“