Ein Feuerwerk an Hits mit starker Botschaft

Nach einer Schaffenspause, weil die Stimmbänder rebellierten, kehrt Weltstar Eros Ramazotti in voller Kraft auf die Bühne zurück. Er rockte am Montagabend im Rahmen seiner „Battito Infinito World Tour“ die bis auf den letzten Platz gefüllte Stadthalle. Schon ab der zweiten Nummer erfassten sonnige Vibrationen und Tanzlust das Publikum, mit dem Eros mit einem saloppen „Hello, Vienna. Come stai?“ gleich von Anfang an auf Tuchfühlung ging.