Dollar als Leitwährung „nicht selbstverständlich“

Auch müsse auf die Währung geachtet werden, in der Handelstransaktionen organisiert werden, fügte sie hinzu. Dies gelte insbesondere für Öl. Einige Länder beabsichtigten verstärkt Alternativen zu den traditionellen Währungen im internationalen Handel zu nutzen, wie den chinesischen Renminbi oder die indische Rupie, sagte Lagarde am Montag bei einer Veranstaltung in New York. Es sei zudem eine zunehmende Akkumulation von Gold als alternative Reserve zu sehen, möglicherweise angetrieben von Ländern, die geopolitisch enger mit Russland oder China verbunden seien, hieß es in der Rede.