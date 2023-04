Geschäfte der Sanktionierten: Energie gegen Waffen

Bereits im vergangenen Herbst hatte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak den Beginn von Swap-Lieferungen von Erdölprodukten mit dem Iran angekündigt. Die Lieferungen begannen aber laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters erst in diesem Jahr. Im Februar und März lieferte Russland demnach bis zu 30.000 Tonnen Benzin und Diesel in den Iran. Der Kraftstoff wurde per Bahn von Russland über Kasachstan und Turkmenistan geliefert.