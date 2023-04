Solosechser: Lotto-Spieler sahnt 2 Millionen € ab

Zwei LottoPlus-Sechser

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 50.000 Euro. Einmal war dabei Tirol per Quicktipp erfolgreich, der zweite Gewinn wurde über die Spieleseite win2day per Normalschein erzielt. Die Hochgewinne Nummer zwei und drei gab es am Sonntag bei LottoPlus. Zwei Spielteilnehmer tippten - jeweils per Normalschein - einen Sechser, und so gingen jeweils mehr als 119.000 Euro nach Kärnten und in die Steiermark. Für den LottoPlus-Sechser der nächsten Runde warten rund 150.000 Euro.