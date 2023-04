Lotto-Streit bringt zehn Pfund statt einer Million

Ein Gericht in London lehnte am Dienstag die Klage von Joan Parker-Grennan auf Auszahlung von einer Million Pfund (1,14 Mio Euro) ab, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Frau aus der Stadt Boston hatte am 25. August 2015 ein Sofortgewinn-Ticket im Wert von fünf Pfund gekauft. Um bei dem Spiel etwas zu gewinnen, muss eine Zahl aus dem Feld mit den eigenen Zahlen mit einer Gewinnnummer übereinstimmen. Dann wird die Höhe des gewonnenen Preises angezeigt.