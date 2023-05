Die unberührte Schönheit Kroatiens entdecken!

Die Naturparks Lonjsko Polje und Kopački Rit in der Region Baranja sind zwei große Sumpfgebiete voller unterschiedlicher Biotope, die sich zusammen mit den Jahreszeiten verändern und zahlreichen Tieren ein Zuhause bieten. Kopački Rit ist mit seinen uralten Sümpfen, Wäldern und Feldern nicht nur stolze Heimat von Hirschen, sondern auch von 285 verschiedenen Vogelarten. Der Seeadler und der Schwarzstorch gehören zu den besonders seltenen und beliebten Vögeln. Neben vielen geschützten Tierarten wie beispielsweise der Landschildkröte, der Mittelmeer-Mönchsrobbe oder dem Fischotter können Sie in den Berggebieten aber auch naturgeschützte Schlangen wie die Europäische Hornotter oder die Wiesenotter entdecken. Auch Bären, Wölfe und Luchse haben ihr Zuhause in der Natur Kroatiens gefunden. Sie leben am häufigsten in den Berggebieten der Dinariden.